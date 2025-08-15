Haïti signe un accord avec une société de sécurité américaine

La société de sécurité Vectus Global va bientôt déployer près de 200 personnes de différents pays en Haïti pour aider à réprimer la violence des gangs dans le pays.

Un accord d’un an a été signé entre le gouvernement haïtien et l’entreprise privée appartenant à l'ancien Navy Seal américain Erik Prince.

Les sous-traitants, qui viendront des États-Unis, d'Europe et d'autres régions, accompagneront la police nationale d'Haïti et une mission soutenue par l'ONU et dirigée par des policiers kenyans.

Le déploiement de Vectus Global vise à aider le gouvernement haïtien à récupérer de vastes pans de territoire saisis l'année dernière et désormais contrôlés par des gangs lourdement armés.

La société fournit des services de logistique, d'infrastructure, de sécurité et de défense. Elle est également dirigée par Prince, l'un des principaux donateurs du président américain Donald Trump.

Un représentant de l'administration Trump a déclaré que le gouvernement américain n'était pas impliqué dans l'embauche de Vectus Global par le gouvernement haïtien.

Le bureau du premier ministre haïtien n’a pas commenté cette nouvelle.

Le déploiement prochain d'entreprises privées intervient après la récente nomination d'André Jonas Vladimir Paraison en tant que nouveau directeur général de la police du pays. Ce dernier a notamment participé à une nouvelle force opérationnelle créée au début de l'année. Le groupe avait alors opéré en dehors de la supervision de la police nationale. Il était composé de certaines unités de police et de sous-traitants privés.

La fédération de gangs a été responsable d'une série d'attaques coordonnées à grande échelle au début de l'année dernière, y compris des raids sur les deux plus grandes prisons d'Haïti qui ont conduit à la libération de quelque 4 000 détenus.

La violence des gangs a notamment entraîné le déplacement de quelque 1,3 million de personnes au cours des dernières années.