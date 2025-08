Soudan : 2 345 nouveaux cas de choléra en une semaine

Le choléra prend de plus en plus de l’ampleur au Soudan. En une semaine, 2 345 nouveaux cas ont été recensés par le ministère de la santé. A cela s’ajoute plus de 21 décès selon l’annonce des autorités mardi.

Ces derniers chiffres portent le bilan total des décédés de choléra à 2 408 sur 96 681 personnes infectées depuis le 12 août 2024.

La plupart des infections provenant de la région de Tawila, État du Darfour-Nord, à l'ouest du Soudan.

Dimanche, l'UNICEF estimait à plus de 1 180, les cas de choléra dans cette région, dont environ 300 chez des enfants, avec au moins 20 décès.

Une évolution rapide de la maladie dans cette ville, qui accueille depuis avril dernier, plus de 500 000 déplacées de guerre.

Au 30 juillet, le nombre total de cas de choléra recensé dans les cinq États du Darfour s’élever à près de 2 140, avec au moins 80 décès.

Alors que les conflits s’intensifient dans le Nord du Darfour, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance alerte sur les conditions précaires des plus jeunes.

Plus de 640 000 enfants de moins de cinq ans sont exposés à un risque élevé de violence, de famine et de propagation du choléra et d’autres maladies mortelles.

A cela s’associe, l’accès limité aux soins de santé dû à la saturation des hôpitaux, combiné à la pénurie d’eau potable et au manque d’installations sanitaires, en particulier sur les sites surpeuplés.

Cette crise sanitaire survient alors que le Soudan est ravagé par des combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires depuis avril 2023.