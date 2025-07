Le Maroc renforce sa coopération avec la Macédoine du Nord

Les ministres des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, Timcho Mucunski et du Maroc, Nasser Burita ont annoncé l'intensification de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, des énergies renouvelables, du tourisme et de l'infrastructure.

Cette annonce intervient alors que Nasser Burita est le premier ministre marocain des affaires étrangères à faire une visite en Macédoine du Nord.

« Cependant, nos relations bilatérales sont plus importantes que la politique elle-même. Elles devraient se traduire par davantage de réalisations pour nos entreprises et nos citoyens. C'est pourquoi nous envisageons d'organiser un forum d'affaires au Maroc, auquel nous participerons avec nos hommes d'affaires, afin de rencontrer le secteur des affaires marocain et d'indiquer le type d'investissements et d'échanges que nous devrions réaliser. », a déclaré Timcho Mucunski.

Pendant ce voyage officiel, plusieurs accords ont été signé, et l’établissement de vols directs entre les deux pays ont été exprimé. Cet acte devrait améliorer la communication et le commerce.