USA : à Haïti, la "travel ban" de Trump pousse au désespoir

La nouvelle interdiction de voyager aux États-Unis imposée par le président Donald Trump aux ressortissants de 12 pays, principalement d'Afrique et du Moyen-Orient, devrait entrer en vigueur ce lundi 9 juin 2025.

Les voyageurs qui se trouvaient à l'aéroport de Cap-Haïtien dans le nord d'Haïti dimanche, avaient des visas. Ils ont été rassurés par l'annonce faite vendredi par le département d'État américain selon laquelle il avait "demandé aux ambassades et consulats américains à l'étranger de ne pas révoquer les visas précédemment délivrés".

« Haïti n'est pas dans le meilleur état possible. Au début, nous étions un pays de liberté, l'un des plus beaux pays du monde, et maintenant tout est corrompu à cause du manque de représentation, du manque de gouvernement, il y a beaucoup d'enlèvements, de meurtres, c'est vraiment mauvais en ce moment et je pense que les gens ont besoin de s'échapper pour vivre leur vie, littéralement, et je pense que c'est nul que les gens n'aient pas accès à la vie. Et je sais qu'il y a un Dieu et je sais qu'il est toujours à l'œuvre et donc j'espère qu'il y aura un changement très bientôt mais Dieu travaille à son propre rythme », a déclaré Elvanise Louis-Juste, Haïtienne-Américaine.

La semaine dernière, cette décision a suscité de vives réactions de la part des Haïtiens, qui ont inondé les réseaux sociaux et appelé les stations de radio, qualifiant le président américain de "raciste".

Les Haïtiens continuent de fuir leur pays en proie à la pauvreté, à la faim et à l'instabilité politique, tandis que la police et une mission soutenue par l'ONU luttent contre la montée de la violence des gangs, des hommes armés contrôlant au moins 85 % de la capitale, Port-au-Prince.