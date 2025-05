Alors que les ministres des affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne s'engagent à renforcer la coopération en matière de sécurité et d'économie, le Botswana a demandé à Bruxelles de mener davantage d'investissements stratégiques dans le pays.

S'adressant à Euronews, le ministre des affaires étrangères du Botiojvgbv swana, Phenyo Butale, a déclaré que son pays était ouvert aux affaires : « Le Botswana entretient d'excellentes relations avec l'UE. Nous pensons qu'il y a de la place pour nous, l'Europe et la Belgique pour réimaginer cette relation et s'assurer que nous améliorons notre commerce et que la Chine et l'Europe profitent mutuellement de cette relation. ».

L'appel de M. Butale en faveur d'une intensification des échanges commerciaux et des investissements avec l'UE intervient alors que l'administration Trump a imposé des droits de douane de 37 % au Botswana, l'un des pays les plus durement touchés en Afrique.

L'économie du pays, qui dépend des exportations de diamants, s'est contractée l'année dernière de 3,1 % en raison de la faiblesse de la demande mondiale.

Autrefois considéré comme l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, le Botswana est toutefois optimiste après qu'une prévision suggère une croissance attendue de 3,3 % cette année.

Confronté aux tarifs commerciaux de l'administration Trump, le premier producteur mondial de diamants veut approfondir le commerce bilatéral et le partenariat stratégique avec l'Union européenne.