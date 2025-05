L'UE et l'UA s'engagent à renforcer le partenariat pour la paix et la sécurité

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA) se sont engagés mercredi à renforcer la coopération pour la paix, la sécurité et le partenariat économique avec l'UA, soulignant l'urgence de passer des engagements à la mise en œuvre.

Cette décision a été prise lors de la troisième réunion ministérielle UE-UA à Bruxelles, qui, selon le Conseil européen, a permis de faire le point sur les progrès réalisés depuis le dernier sommet UE-UA en février 2022.

Une déclaration lue par le vice-président de la commission de l'UA indique que les deux parties "ont réaffirmé leur engagement à renforcer le multilatéralisme et la coopération internationale ainsi qu'à préserver l'intégrité du droit international en tant que fondement d'un ordre mondial juste et équitable".

"Il est important de soutenir les efforts collectifs visant à accroître l'inclusivité et l'efficacité des institutions multilatérales, avec les Nations unies au cœur de celles-ci. Dans la poursuite de la paix et de la sécurité, nous avons souligné la nécessité de poursuivre notre coopération", indique la déclaration.

L'UA a déclaré que les deux blocs se sont également "engagés à renforcer les liens économiques, à promouvoir des marchés intégrés et résilients, et à encourager les investissements qui stimulent la croissance inclusive et créent des opportunités sur les deux continents".

La réunion de mercredi, qui était coprésidée par Kaja Kallas, responsable des affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Union européenne, et Tete António, président du Conseil exécutif de l'UA, intervient dans un contexte géopolitique en évolution rapide et marqué par la volatilité.

European Union foreign policy chief Kaja Kallas, center, and Germany's Foreign Minister Johann Wadephul, left, greet ambassadors as they arrive for the European Union-African Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Dans ce contexte, le responsable de la politique étrangère de l'UE a réaffirmé que l'UE et ses États membres restent les premiers et les plus proches partenaires de coopération de l'Afrique.

La dernière fois que les ministres des affaires étrangères des deux continents se sont rencontrés, la Russie n'avait pas envahi son voisin l'Ukraine, la guerre au Soudan n'avait pas commencé et la France, l'un des principaux membres de l'UE à 27, n'avait pas perdu son influence au Sahel, où ses militaires ont été chassés l'année dernière par la Russie, qui a resserré ses liens avec l'Afrique.

Mme Kallas a souligné ce qu'elle a appelé "la lutte des récits partout", la "désinformation étant l'un des outils utilisés par la Russie, en particulier en Afrique".

"Nous devons lutter en permanence contre la désinformation et l'influence étrangère malveillante, mais c'est, bien sûr, de plus en plus difficile", a déclaré Mme Kallas. "Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner. Nous devons encore contrer les récits et lutter contre la désinformation", a-t-elle souligné.

L'UE a-t-elle une stratégie pour le Sahel ?

Si cet engagement est important pour Bruxelles, il n'en va pas de même pour les pays concernés du Sahel, comme le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Niger, dont les gouvernements établissent des relations bilatérales plus fortes et approfondissent la coopération en matière de défense avec le Kremlin, au détriment de la France.

Face à l'urgence des problèmes et à l'évolution des dynamiques, M. Kallas a annoncé que Bruxelles disposait désormais d'un nouveau représentant spécial pour la région du Sahel.

"Nous allons également discuter de la nouvelle stratégie pour le Sahel. C'est pourquoi j'ai eu de nombreuses réunions bilatérales aujourd'hui, en demandant également aux pays africains d'apporter leur contribution. Il s'agit d'entendre sur le terrain comment ils voient la situation, ce qui pourrait les aider, quels pourraient être les développements sur place et ce que nous pourrions faire.

Pasi Rajala, Finland's State Secretary of Ministry of Defence and Ministry of Foreign Affairs, center, speaks to Ethiopia's Foreign Minister Gedion Timothewos, left, and Eswat Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

L'ambiance cordiale qui régnait mercredi était perceptible lorsque les ministres des affaires étrangères ont échangé leurs points de vue sur le partenariat UE-UA et sur les moyens de renforcer encore la coopération en cette année charnière pour les deux blocs.

Alors que l'UE tente de trouver une solution à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et de réimaginer son approche de l'administration Trump et de l'alliance transatlantique, l'Afrique cherche à mettre fin au conflit au Soudan et aux affrontements et tensions meurtriers dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon M. Kallas, le soutien de l'UE aux partenaires africains par le biais de la Facilité européenne de soutien à la paix s'élève à plus d'un milliard d'euros, et plus de la moitié de toutes les missions de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE opèrent en Afrique.

En mars, les Nations unies ont indiqué que la guerre civile au Soudan avait engendré la crise humanitaire la plus importante et la plus dévastatrice au monde, avec plus de 30 millions de personnes ayant besoin d'aide cette année, dont 16 millions d'enfants qui tentent de survivre dans des conditions désastreuses.

"Nous continuons à soutenir l'Union africaine dans ce domaine (résolution de la crise), lorsqu'il s'agit d'efforts de médiation, au niveau régional. Tous ces processus, y compris en Afrique, doivent être dirigés et pris en charge par les Africains, même si une médiation est nécessaire", a déclaré M. Kallas. a déclaré M. Kallas.

L'UE et l'UA célèbrent leur 25e anniversaire

Plus de 70 délégations, dont plus de 50 ministres, ont participé à la réunion de Bruxelles. Certaines priorités ont émergé des discussions, notamment une plus grande collaboration dans le domaine des matières premières essentielles, de l'intelligence artificielle, de l'intégration régionale, de la mobilité et des flux migratoires.

European and African foreign ministers pose for a group photo at the European Union-African Union ministerial meeting in Brussels, Wednesday, May 21, 2025. (AP Photo/Geert Van Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Selon l'UA, d'autres engagements clés renouvelés incluent la lutte contre l'impact du changement climatique, la promotion de la sécurité alimentaire, l'amélioration des opportunités éducatives et la promotion des échanges culturels entre les deux continents.

L'année dernière, la Commission de l'UA, qui représente 55 pays et près de 1,5 milliard de personnes, est devenue membre à part entière du G20. "Nous avons été les plus ardents défenseurs de l'adhésion de l'Union africaine au G20, par exemple", a déclaré M. Kallas aux ministres des affaires étrangères de l'UA mercredi.

Dans le courant de l'année, l'UE et l'UA célébreront le 25e anniversaire de ce que le Conseil européen appelle un "partenariat durable et unique".

La célébration prévue pour le 7e sommet UE-UA, qui se tiendra en Afrique, n'a pas encore été annoncée.