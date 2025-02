RDC : au moins 22 morts dans le chavirement d'un bateau fuyant le M23

Un bateau transportant des personnes fuyant l'avancée des rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) a chaviré, tuant 22 personnes, ont annoncé les autorités jeudi.

Le bateau transportait des personnes de Vitshumbi, sur la rive sud du lac Edward, vers le parc national des Virunga, sur la rive nord du lac, lorsqu'il a chaviré mercredi en fin de journée, a déclaré Delphin Malekani, président de la société civile locale de Kyavinonge.

La majorité des victimes étaient des personnes fuyant l'avancée des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Les autorités n'ont pas immédiatement indiqué la cause du chavirement du bateau. Il y a huit survivants, selon les autorités.

Le M23 est le plus important d'une centaine de groupes armés qui se disputent le contrôle des richesses minières de l'est de la RDC. Les rebelles sont soutenus par environ 4 000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l'ONU, et ont parfois promis de marcher jusqu'à la capitale de la RDC, Kinshasa, située à plus de 1 600 km.

Cette semaine, les rebelles se sont emparés d'une autre capitale provinciale dans le sud de Goma, Bukavu, près du Burundi. La région est riche en or et en coltan, un minerai essentiel pour la production de condensateurs utilisés dans la plupart des appareils électroniques grand public tels que les ordinateurs portables et les smartphones.

Les analystes ont déclaré que les rebelles visent le pouvoir politique, contrairement à leur brève prise de Goma, un centre de sécurité et d'aide humanitaire majeur, en 2012.

Le maire de Goma, nommé par les rebelles, a déclaré mardi qu'il allait procéder à un recensement, signe de son intention de garder le contrôle de la ville. Le service de ferry a repris entre Goma et Bukavu, le seul moyen de voyager entre les deux villes pour l'instant.

Situé à la frontière avec l'Ouganda, le service de ferry est interdit sur le lac Edward depuis mars de l'année dernière, mais comme les gens fuient l'avancée rapide du M23, certains se sont tournés vers des services de ferry illégaux, peu fiables et dangereux. Des centaines de personnes ont déjà été tuées ou portées disparues dans des chavirages depuis le début de l'année.

Les chavirements de bateaux surchargés sont également de plus en plus fréquents dans ce pays d'Afrique centrale car, pour des raisons de sécurité, de plus en plus de personnes choisissent de voyager sur des embarcations en bois peu sûres plutôt que par la route.

Les routes sont souvent prises dans les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité congolaises et les rebelles qui bloquent parfois les principales voies d'accès.