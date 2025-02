RDC : exode massif vers le Burundi face à l'avancée du M23

Depuis vendredi, des milliers de Congolais ont franchi la frontière burundaise pour échapper aux combats entre l’armée congolaise et le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Après avoir pris Goma fin janvier, les rebelles ont poursuivi leur avancée et se sont emparés de Bukavu dimanche, provoquant un exode massif.

Selon Martin Niteretse, ministre burundais de l’Intérieur, le Burundi a déjà accueilli près de 10 000 réfugiés en provenance du Sud-Kivu. Certains ont traversé la frontière par le poste de Gatumba, d’autres ont fui en traversant la rivière Rusizi. Les autorités burundaises travaillent en collaboration avec le HCR pour organiser leur prise en charge.

Cette crise humanitaire intervient alors que le Burundi a déployé plus de 10 000 soldats en RDC pour soutenir l’armée congolaise contre le M23 et d’autres groupes armés. Mais face à la progression rebelle, la situation sécuritaire reste instable et de nouveaux déplacements de population sont à prévoir.