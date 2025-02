Gaza : les montagnes de déchets menacent la santé des Palestiniens

À Gaza, les habitants font face à une nouvelle crise : des montagnes de déchets s'accumulent dans les rues, conséquence de l'effondrement des services municipaux pendant 15 mois de guerre. Privés de collecte d'ordures, les Gazaouis vivent au milieu des détritus. Un environnement insalubre, qui attire vermines et insectes, et ajoute une nouvelle couche de difficultés pour ceux qui retournent chez eux après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. "Ça cause des maladies, des démangeaisons, de la toux chez les enfants", témoigne Abu Saad Saleh, désespéré par la situation. Certains, comme Rabah al-Kord, se voient contraints de brûler les ordures malgré les fumées nocives. "Quand on les jette, les moustiques et les mouches viennent, et tout cela cause des maladies", explique-t-il. "On brûle pour nettoyer ce qui nous entoure." Avec la fin des combats, l'urgence sanitaire s'ajoute au manque d'eau, de logements et d'électricité.