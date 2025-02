Manifestations à Washington contre Elon Musk et ses réformes gouvernementales

Des manifestants se sont rassemblés devant l'Office américain de gestion du personnel (OPM) ce mardi 04 février pour protester contre la nomination d'Elon Musk à la tête du Département pour l'efficacité gouvernementale (DOGE). L'OPM gère le service civil fédéral, supervisant le recrutement, les politiques de gestion, les enquêtes de sécurité, les retraites, la santé, et les données sur le personnel fédéral. Dan Smith, résident du Maryland et fils d'un ancien employé fédéral, insiste sur la nécessité d'une riposte. "C'est une chose de réduire la taille du gouvernement. C'en est une autre d'essayer de l'anéantir. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est effrayant et dégoûtant et il faut s'y opposer". De son côté, Dante O'Hara, employé fédéral, se dit préoccupé par la montée des tensions raciales : "En tant que travailleur noir, ces attaques contre la diversité et l'inclusion ressemblent aux lois Jim Crow 2.0, c'est-à-dire à une nouvelle ségrégation de la main-d'œuvre." Les lois Jim Crow ont historiquement appliqué la ségrégation raciale et privé les Afro-Américains de leurs droits aux États-Unis à partir de la fin du XIXe siècle. En tant qu'"employé spécial du gouvernement", Musk est exempté des règles habituelles d'éthique et de transparence. Depuis sa prise de poste, Musk a déjà évincé des fonctionnaires, accédé à des bases de données sensibles et ordonné la fermeture de l'USAID, suscitant l'émoi de nombreuses ONG et des inquiétudes sur sa responsabilité et l'État de droit aux États-Unis.