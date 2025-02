Paris célèbre l'automobile de collection au Grand Palais

Paris accueille une exposition exceptionnelle de voitures de collection au Grand Palais, en prélude à une grande vente aux enchères le 6 février 2025. Environ 100 voitures vintage et classiques sont présentées, attirant des amateurs du monde entier. Parmi les pièces maîtresses, une Packard Twelve 1936, témoin du luxe d'avant-guerre, et une Ferrari 166 MM Touring Barchetta de 1950, estimée entre 4 et 6 millions d'euros. La Ferrari Tipo 555 "Super Squalo" Formula 1, conduite par Mike Hawthorn et Giuseppe Farina, est également un trésor convoité. Une Bugatti T43 Grand Sport de 1928, estimée entre 1 et 1,5 million d'euros, complète cette exposition exceptionnelle. La maison de vente aux enchères Bonhams France promet des enchères historiques, avec des participants du monde entier.