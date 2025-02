RDC : à Goma, le M23 tente un meeting populaire pour rassurer les foules

Quelques jours après avoir pris le contrôle de la ville de Goma, le mouvement rebelle du M23 a organisé son premier meeting populaire ce jeudi. Des milliers d'habitants se sont rassemblés au stade de l'Unité pour écouter le message des dirigeants de la rébellion.

"Nous sommes là, notre objectif c'est de vous apporter la paix. Tous les enfants de Goma, dormez bien, car vous êtes libérés", a déclaré le chef rebelle Corneille Nangaa, tentant de rassurer la population sur la situation. Cependant, il n'a pas caché l'ambition du M23 de progresser vers Kinshasa, la capitale congolaise. "Vous êtes libérés. Est-ce que vous voulez qu'on reste à Goma ? Non, nous allons confirmer jusqu'à Kinshasa. J'insiste, nous irons jusqu'à Kinshasa", a-t-il affirmé.

Face à cette marée humaine, les réactions des habitants de Goma sont contrastées. Certains, comme Amani Safari, se montrent optimistes et espèrent un changement positif : "Le M23/AFC, comme il vient d'apporter un changement, nous voulons qu'ils prennent tous les agents qui avaient pris en otage le service de l'État, car nous ne voulons plus le même système. Tous doivent être changés."

D'autres, comme Franck Bisimwa, se montrent plus prudents : "J'ai suivi le message des nouvelles autorités. Ils ont promis des bonnes choses, mais nous restons prudents et voyons si réellement ils vont concrétiser ce qu'ils ont dit. Par rapport à leur discours, nous avons suivi ce que nous voulions entendre, nous, la population."

L'avenir de Goma reste incertain

Lors du meeting, le M23 a présenté à la foule ses nouveaux dirigeants de la province. Dans un communiqué publié mercredi soir, le mouvement a nommé un gouverneur de la province du Nord-Kivu, deux vice-gouverneurs, un maire de Goma et des administrateurs des territoires.

Malgré le cessez-le-feu unilatéral déclaré cette semaine, le M23, soutenu par le Rwanda, continue d'avancer dans l'est du Congo. Mercredi, les rebelles ont pris le contrôle de la cité de Nyabibwe, à 100 kilomètres de Bukavu, la capitale provinciale du Sud-Kivu. La situation reste tendue et une rencontre est attendue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ce week-end en Tanzanie, dans le cadre d'un sommet régional extraordinaire sur la guerre dans l'est de la RD Congo.

L'avenir de Goma et de la région reste incertain. Le meeting du M23 marque une nouvelle étape dans la prise de contrôle de la ville, mais il reste à voir si la rébellion sera capable de tenir ses promesses de paix et de stabilité.