RDC : la vie à Goma sous le contrôle du M23 [Africanews Today]

La 12ᵉ édition du Sommet Mondial des Gouvernements se tiendra à Dubaï du 11 au 13 février 2025. L'événement qui rassemble des gouvernements, des organisations internationales ou encore des leaders d’opinions abordera des thèmes comme l’intégration des nouvelles technologies aux systèmes de gouvernance, et la nouvelle frontière de l'IA pour les entreprises.

Le festival Ségou’Art aura lieu toute la semaine, du 4 au 9 février 2025 dans la ville malienne de Ségou. Pour cette édition, musiciens, artisans, intellectuels et passionnés africains célèbrent la diversité culturelle africaine et son rôle essentiel dans la promotion de la paix et de l’unité.