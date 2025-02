Milei provoque la fureur des féministes et LGBTQ+ en masse dans la rue

Des milliers de manifestants, issus de collectifs féministes et LGBTQ+, ont défilé samedi en Argentine pour dénoncer les propos polémiques du président Javier Milei. Le 23 janvier, lors du Forum économique mondial de Davos, Milei avait qualifié le féminisme, la diversité et l’inclusion de « cancers à éradiquer », accusant ces mouvements de justifier une extension abusive de l'État. Milei a également critiqué les lois sur les féminicides, qu'il considère comme une « distorsion de l'égalité » en imposant des peines plus lourdes selon le genre. Connu pour ses positions misogynes, Milei a supprimé le ministère des Femmes et lancé un "plan tronçonneuse" pour libéraliser l'économie et réduire les droits des travailleurs. Sa "loi omnibus" instaure un état d'urgence, restreignant les droits des femmes et des personnes LGBTQ+. Les modifications incluent l'élimination de termes comme "personnes enceintes" et "identité de genre", et la réintroduction de concepts discriminatoires.