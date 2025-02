Des milliers de personnes se rassemblent pour soutenir le maire d'Istanbul

Des milliers de sympathisants se sont rassemblés devant le palais de justice d'Istanbul ce vendredi pour protester contre les poursuites judiciaires visant Ekrem İmamoğlu, potentiel futur dirigeant du principal parti d'opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), et possible rival du président Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu a témoigné pendant deux heures au sujet de ses commentaires sur un procureur en chef et un expert judiciaire. Les critiques estiment que ces enquêtes visent à l'écarter de la scène politique. L'homme politique a déjà été condamné pour avoir insulté des membres du Conseil électoral suprême de Turquie et risque une interdiction politique si sa condamnation de 2022 est confirmée par une juridiction supérieure. Il est également jugé pour son implication présumée dans le truquage d'un appel d'offres en 2015. La situation s'est envenimée quand la police anti-émeute a empêché un bus du CHP de s'approcher du palais de justice, déclenchant des affrontements. Les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes, et il n'est pas clair si des arrestations ont eu lieu. İmamoğlu s'est ensuite adressé à la foule depuis le toit du bus, à un autre endroit, en déclarant : "Malheureusement, c'est le résultat d'un complot que l'on tente de mettre en place à Istanbul". À 53 ans, Ekrem İmamoğlu a été élu maire d'Istanbul pour la première fois en mars 2019, marquant un tournant historique pour le Parti de la justice et du développement d'Erdoğan, qui dominait la ville depuis 25 ans. Le parti a tenté d'annuler les résultats, invoquant des irrégularités, ce qui a mené à une nouvelle élection quelques mois plus tard, qu'İmamoğlu a de nouveau remportée. Il a été réélu maire de la plus grande ville de Turquie l'année dernière.