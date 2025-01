Les images de l'incendie meurtrier dans une station de ski en Turquie

Un incendie dévastateur à l'hôtel Grand Kartal à Kartalkaya, une station de ski dans la province de Bolu en Turquie, a coûté la vie à plus de 60 personnes et en a blessé plus de 50 autres tôt mardi. L'incendie a débuté vers 3h30 dans le restaurant de l'hôtel et s'est rapidement propagé en raison de son revêtement en bois de type chalet. La panique s'est emparée des clients qui ont tenté de s'échapper, deux victimes ayant tragiquement sauté par les fenêtres. Certains ont utilisé des draps et des couvertures pour descendre du bâtiment de 12 étages. L'hôtel était presque au maximum de sa capacité, accueillant 234 clients pendant la période chargée des vacances scolaires. Les efforts pour contenir les flammes ont été entravés par l'emplacement de l'hôtel à flanc de falaise. Une intervention massive des services d'urgence, comprenant 30 camions de pompiers et 28 ambulances, a permis de gérer la situation. Les hôtels voisins ont été évacués par précaution et les clients déplacés ont été relogés. Les autorités ont nommé six procureurs pour enquêter sur les causes de l'incendie. Kartalkaya, situé à 300 kilomètres à l'est d'Istanbul, est une destination hivernale populaire dans les montagnes de Koroglu.