Scènes de liesse en Cisjordanie occupée lors du retour de 90 prisonniers palestiniens

Aux premières heures de lundi, des milliers de personnes se sont rassemblées à Beitunia, en Cisjordanie occupée, pour saluer la libération de 90 prisonniers palestiniens dans le cadre du fragile accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël. Accueillis par des feux d'artifice, des drapeaux et des chants à la gloire de Dieu, les détenus ont pu retrouver leurs proches dans une explosion d'émotion après avoir quitté la prison israélienne d'Ofer. Cet échange fait suite à l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, qui a fait 1 200 morts et entraîné une riposte israélienne qui a coûté la vie à au moins 46 000 Palestiniens. La prochaine phase de libération de prisonniers aura lieu samedi, tandis que d'autres opérations pourraient suivre si les discussions sur le cessez-le-feu progressent.