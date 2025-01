Des pluies torrentielles provoquent des inondations dans le "Dubaï brésilien"

Les pluies intenses qui se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi matin ont provoqué des inondations généralisées et d'importantes perturbations à Balneário Camboriú, Itajaí et Camboriú, trois villes situées dans l'État de Santa Catarina au sud du Brésil. Surnommé le « Dubaï brésilien », Balneário Camboriú a reçu près de 60 millimètres de pluie en quelques heures, tandis qu'Itajaí a enregistré 102 millimètres, dont 41 millimètres en l'espace d'une heure seulement. Décrit par un habitant comme une véritable « mer », un centre commercial a été fortement endommagé et reste fermé pour une durée indéterminée. Les services d'urgence ont reçu de nombreux appels de secours, les habitants étant bloqués dans des bâtiments et des véhicules inondés. Toutes les écoles ont été fermées, des abris ont été mis en place et les autorités ont appelé à la prudence dans les zones inondables. Ces pluies persistantes ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les systèmes de drainage et les infrastructures de prévention des inondations dans une région fréquemment touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes.