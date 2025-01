Les frappes aériennes israéliennes à Gaza font 72 morts alors que l'accord de cessez-le-feu est retardé

Au moins 72 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, ont été tuées à Gaza lors de frappes israéliennes, malgré l’annonce d’un cessez-le-feu prévu mercredi. Les bombardements nocturnes, survenus alors que la trêve était attendue, pourraient alourdir le bilan, selon le ministère de la santé de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le Hamas de retarder l’accord en raison d’une "crise de dernière minute", tandis que le Hamas affirme rester engagé envers une trêve visant à libérer otages et prisonniers, tout en acheminant une aide humanitaire. Le Qatar, médiateur des pourparlers, espère que cette trêve mettra fin à 15 mois de conflit, qui auraient causé 65 000 morts selon The Lancet.