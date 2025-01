Retour de Donald Trump à la Maison Blanche : les images de son serment

La cérémonie, déplacée à l'intérieur de la rotonde du Capitole pour la première fois en quarante ans, a reflété un moment plus calme mais symbolique de la politique américaine. L'investiture de Doanld Trump intervient après avoir surmonté une procédure de destitution, des accusations criminelles et des tentatives d'assassinat. Son retour au pouvoir fait suite aux événements tumultueux du 6 janvier 2021 et à une tentative historique de remodeler le contrôle républicain à Washington. Le défilé inaugural a été remplacé par un événement dans une arène au centre de Washington, symbolisant un changement de la tradition.