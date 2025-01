Émouvantes retrouvailles des trois otages israéliennes libérées avec leurs proches

Trois otages israéliennes ont retrouvé leur famille lors d'un retour émouvant ce dimanche, à la suite de leur libération dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Romi Gonen, 24 ans, enlevée au festival de musique Nova, et Emily Damari, 28 ans, ainsi que Doron Steinbrecher, 31 ans, enlevées au kibboutz Kfar Aza, sont rentrées en Israël dans le cadre de la trêve. Malgré les inquiétudes initiales concernant leur état de santé, toutes les trois ont pu marcher sans aide et resteront à l'hôpital en observation. À l'extérieur de l'hôpital, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer leur retour. Le cessez-le-feu, qui suscite l'espoir de mettre fin à un conflit qui dure depuis 15 mois, prévoit la libération progressive de 33 otages supplémentaires sur une période de six semaines. En échange, Israël libérera près de 2 000 prisonniers palestiniens.