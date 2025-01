Mpox : la Sierra Leone déclare l'état d'urgence sanitaire

Face à l'apparition de deux cas de Mpox, la Sierra Leone a réagi avec célérité. Considérant la situation comme critique, le ministre de la Santé, Austin Demby, a proclamé une urgence sanitaire nationale.

Lors d'une conférence de presse à Freetown, il a souligné que la détection de ces deux cas avait justifié une réponse immédiate. En application du code de santé publique, il a annoncé cette mesure au nom du gouvernement.

Renforcement des mesures sanitaires

Cette déclaration permet au pays de mobiliser des ressources supplémentaires pour freiner la propagation du virus et protéger ses citoyens. Des contrôles renforcés ont été mis en place aux frontières, et les tests de dépistage ont été intensifiés.

Fort de l'expérience acquise lors des précédentes crises sanitaires d'Ebola et de Covid-19, la Sierra Leone se montre mieux équipée pour faire face à cette nouvelle menace. Les professionnels de la santé s'engagent activement à maîtriser la situation, et le ministre Demby a appelé la population à garder son calme et à signaler tout cas suspect.