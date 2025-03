Sierra Leone : la teinture Gara-tie traverse les générations

En Sierra Leone, la teinture traditionnelle Gara-tie est bien plus qu’un simple artisanat : c’est une histoire vivante, transmise de génération en génération.

Abubakarr Koma, maître teinturier, perpétue cet héritage avec passion, façonnant des motifs vibrants qui symbolisent l’identité culturelle du pays. Avec plus de 40 ans d’expérience, Abubakarr a fait rayonner son art bien au-delà des frontières de la Sierra Leone : j'ai exercé mon métier dans plusieurs pays africains, du Cameroun au Mali, en passant par la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana et le Niger , explique-t-il. Son expertise fait de lui une référence incontournable dans le domaine de la teinture Gara-tie.

Dans la famille Koma, cet artisanat est une véritable vocation. Jeneba Barrie, proche d’Abubakarr, raconte : depuis mon enfance, j’ai vu mon grand frère pratiquer cet art. Il nous a permis de subvenir à nos besoins et de bâtir notre avenir. Nos ancêtres ont apporté ce savoir-faire du Mali, et nous nous efforçons de le préserver.

Au-delà de son propre travail, Abubakarr joue un rôle essentiel dans la transmission de ce patrimoine. Il forme de jeunes apprentis, leur enseignant les techniques et l’histoire de la teinture Gara-tie. Ce métier est une bénédiction », confie Abubakarr Sidik Danfaga, l’un de ses élèves. Il me permet de vivre et de m’épanouir.

Pour Sullay Mustapha Kamara, professeur d’histoire, cette tradition est bien plus qu’un simple artisanat : La teinture Gara-tie existe depuis l’ère précoloniale. Il est essentiel de la protéger et de la faire connaître aux nouvelles générations. »

Aujourd’hui, les créations d’Abubakarr Koma traversent les frontières, séduisant les amateurs d’art et de culture à travers le continent. Pourtant, sa mission reste la même : préserver et faire rayonner un pan essentiel du patrimoine de la Sierra Leone.