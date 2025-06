Santé : étude sur le microbiome intestinal en Afrique

Qu'est-ce que le microbiome intestinal et quel est son impact sur notre santé et notre bien-être ? Une étude menée par deux chercheurs a tenté de répondre à la question.

Leur projet, AWI-Gen 2 a porté sur des populations d’Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Ghana et du Kenya. Et a mis en lumière, des liens significatifs entre la géographie, l'urbanisation, le mode de vie et la santé.

Une révolution, les études sur le microbiome intestinal ont toujours concerné les populations des pays à revenu élevé. Alors que celles des régions à faible revenu qui constituent 84 % de la population mondiale, ont été largement sous-représentées.

"D'autres régions du monde disposent de données provenant de pays à revenu élevé, et ont réalisé ces études sur des participants issus de ces pays. Le simple fait de pouvoir travailler sur le microbiome intestinal africain dans cet espace nous permet maintenant de comprendre à quoi ressemble un intestin sain. Tout d'abord, nous disposons d'une analyse de base sur l'aspect de la population, le contenu de l'intestin et les maladies auxquelles nous pouvons associer ces microbiomes. L'autre aspect concerne l'équité de la recherche et de l'inclusion", explique Luicer Anne Ingasia Olubayo, chercheur postdoctoral à l'Institut Sydney Brenner des biosciences moléculaires de l'Université de Witwatersrand .

L’étude publiée dans la revue nature, a accordé une attention particulière aux environnements urbains et ruraux et à l'impact des régimes alimentaires spécifiques à chaque région sur les bactéries intestinales présentes.

" En ce qui concerne les populations rurales, les Africains de l'Ouest pratiquent l'agriculture. On constate donc que certaines bactéries sont conservées dans cette population, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres fardeaux de maladies. Cependant, si l'on considère la population microbienne, on constate qu'elle est plus enrichie, plus diversifiée. Plus la diversité est grande, meilleure est la santé intestinale", a souligné Luicer Anne Ingasia Olubayo.

Au total, l'équipe a reconstitué 1 005 génomes bactériens, offrant ainsi un aperçu sans précédent de la diversité microbienne intestinale en Afrique.