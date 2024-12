Le Maroc produit les premiers tests africains de dépistage de Mpox

Alors que les autorités sanitaires mondiales s'efforcent d'endiguer l’épidémie de mpox en Afrique de l'Est et dans le monde entier, le Maroc vient de produire les premiers tests de dépistage du virus en Afrique.

La startup de biotech marocaine, Moldiag vient de développer le premier test de dépistage du mpox en Afrique. Dans son usine au Maroc, Abdeladim Moumem, fondateur et directeur scientifique de Moldiag, explique que les tests fabriqués au Maroc pourraient contribuer à remédier aux pénuries de manière abordable.

Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont signalé plus de 59 000 cas de variole et 1 164 décès dans 20 pays depuis le début de l'année. La plupart des cas ont été recensés dans les pays d'Afrique de l'Est, à savoir le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

En novembre, le fabricant marocain a obtenu l'autorisation de distribuer ses tests mpox auprès des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le mois dernier, Moldiag a commencé à accepter des commandes en provenance des pays d'Afrique de l'Est, proches de l'épicentre des épidémies. Des tests sont d’ores et déjà vendus 5 dollars l’unité au Sénégal et au Nigéria.

« Pour l'instant, nous commençons à avoir des commandes de certains pays africains, comme la République Démocratique du Congo, le Burundi et l'Ouganda. Nous attendons d'autres commandes du Nigeria, du Sénégal et d'autres pays, car nous collaborons également avec les institutions pastorales du Sénégal et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Ces 50 000 tests pour tous ces pays ne sont qu’un début, et je pense que la demande augmentera à l'avenir », a déclaré Abdeladim Moumem, fondateur de Moldiag.

Après que les pays africains ont eu du mal à obtenir suffisamment de tests COVID-19, les autorités se sont engagées à rendre le continent moins dépendant des importations de fournitures médicales. Ainsi, la production de tests mpox au Maroc permet à l'Afrique de réagir plus rapidement à la pandémie.