Des lauréats du prix Nobel appellent à agir contre la faim dans le monde

Une lettre ouverte pour alerter sur la crise alimentaire qui s’intensifie à travers le monde.

Dans ce texte engagé, publié le mardi 14 janvier, 153 lauréats du prix Nobel pour la paix et du prix mondial de l’alimentation alertent sur l’urgence d’agir au plus vite pour inverser la tendance à la hausse de la faim dans le monde, aggravée par la crise climatique.

La lettre souligne qu'environ 700 millions de personnes sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire et de pauvreté extrême et le problème pourrait affecter des milliards de personnes d’ici 25 ans.

Les signataires insistent sur l’urgence d’effectuer un effort considérable pour cultiver davantage d'aliments pour répondre à la crise. Des suggestions sont proposées :amélioration de la photosynthèse dans les cultures essentielles comme le blé et le riz; développement de cultures moins dépendantes des engrais chimiques et l'allongement de la durée de conservation des fruits et légumes.

Les signataires invitent les gouvernements des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs à s’engager à résoudre le problème. Des groupes privés comme la Fondation Gates sont aussi invités à s’engager dans cette démarche.

À noter qu’en 2023, environ 2,33 milliards de personnes dans le monde étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère, selon l’Unicef.