Burkina Faso : Traoré accuse Macron d'insulter l'Afrique entière

Lors d’une cérémonie de vœux le chef de la junte au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a critiqué sévèrement Emmanuel Macron, accusant le président français d'avoir offensé l'ensemble du continent africain par ses propos.

Le 13 janvier, le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa désapprobation après que Macron, lors d'un discours à la conférence des ambassadeurs le 6 janvier à Paris, ait souligné l'absence de gratitude de certains pays envers la France, affirmant que les troupes françaises en Afrique n'indiquaient pas un recul de l'influence française.

Cette allocution a suscité de vives réactions en Afrique, notamment au Tchad et au Sénégal. Plus récemment, le Burkina Faso a répondu aux déclarations de Macron. Ibrahim Traoré a dénoncé les propos du président français, les qualifiant d'insultants pour l'Afrique entière, et a laissé entendre que Macron ne considère pas les Africains comme des égaux.

Depuis la prise de pouvoir par Traoré en septembre 2022, les relations entre le Burkina Faso et la France se sont fortement détériorées. Dans la région du Sahel, le Burkina Faso et le Niger ont expulsé les troupes françaises en 2023. Par ailleurs, le Tchad a exigé le retrait des forces françaises d'ici la fin janvier, tandis que le Sénégal a appelé à la fermeture des bases françaises.

Traoré a déclaré : « Pour rompre avec les forces impérialistes, il suffit de dénoncer les accords. Si on ne le fait pas et qu'on se contente de demander le départ des bases, cela ne change rien. S'il y a un ingrat, c'est bien lui. Il devrait prier les Africains pour l'existence même de la France, et non l'inverse. »