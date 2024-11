Sénégal : la France reconnaît le massacre de Thiaroye en 1944

80 ans après les événements tragiques de Thiaroye, la France a enfin reconnu officiellement le massacre des soldats africains survenu en 1944.

Ces soldats, originaires d'Afrique de l'Ouest, faisaient partie des Tirailleurs Sénégalais, un corps d'infanterie coloniale de l'armée française.

Dans une lettre adressée au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron a reconnu pour la première fois, jeudi, les assassinats de ces soldats ouest-africains tués par l'armée française. Ces hommes avaient réclamé le paiement de leurs salaires dus depuis leur participation à la Seconde Guerre mondiale.

Le 1er décembre 1944, entre 35 et 400 tirailleurs sénégalais, ayant combattu pour la France en 1940, ont été tués par les troupes françaises dans ce qui a été décrit pendant plusieurs années par la France comme une mutinerie liée aux salaires impayés.

Emmanuel Macron a également demandé qu'une enquête soit menée, dans la mesure du possible, afin d'établir clairement les causes et les faits qui ont conduit à ce drame.