Le Sénégal et le Tchad dénoncent les "propos erronés" d'Emmanuel Macron

''On a oublié de nous dire merci'', ''l'ingratitude des dirigeants africains je la connais'', Ces propos incendiaires du président macron tenu lundi à Paris ont déclenché l'ire des dirigeants africains.

Par voie de communiqué, le Tchad a appelé les dirigeants français : à respecter les Africains et reconnaître la valeur de leur sacrifice notamment lors des deux guerres mondiales, pour défendre la France et pour lesquelles aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé à ce jour.

N'Djamena, enfonce le clou : la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France, la France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel, tout en invitant le président français à concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français au lieu de s'en prendre à l'Afrique.. le peulpe tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière.... Nous invitons nos partenaires y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche.

Même son de cloche du côté de Dakar où le Premier ministre a répliqué au président français qui estime que les Etats souverains en Afrique doivent leur survie aux bases françaises et que leur réorganisation serait l'œuvre de Paris, des propos totalement erronés répond Ousmane Sonko : aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain", écrit le Premier ministre sénégalais sur X.

Il ajoute: la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au Président Macron que si les soldats Africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la deuxième guerre mondiale pour défendre la France celle-ci serait, peut-être aujourd'hui encore, Allemande.