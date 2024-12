Ademola Lookman et Barbara Banda au zénith du football africain

Le Nigérian a été sacré meilleur joueur africain aux côtés de la Zambienne Barbara Banda.

Les CAF Awards ont révélé leurs lauréats ce mercredi à Marrakech. Le Nigérian Ademola Lookman a été désigné meilleur joueur africain de l'année, tandis que la Zambienne Barbara Banda a remporté le prestigieux titre de meilleure joueuse. Du côté des entraîneurs, l’Ivoirien Emerse Faé a été couronné meilleur entraîneur africain, récompensant ainsi son exploit avec les Éléphants de Côte d'Ivoire.

Ademola Lookman a connu une année 2024 exceptionnelle, avec 15 buts inscrits en club et 6 en sélection. L'attaquant de l'Atalanta Bergame a signé un triplé en finale de la Ligue Europa et mené les super-eagles en finale de la coupe d'Afrique des Nations, marquant 3 buts et délivrant une passe décisive. L'attaquante d'Orlando Pride (États-Unis) a été distinguée pour ses performances exceptionnelles et son efficacité redoutable devant le but. Avec un impressionnant total de 53 buts en 60 sélections, Barbara Banda s’est imposée comme l’une des meilleures buteuses en équipe nationale, confirmant son talent sur la scène internationale.

Parmi les distinctions marquantes, celle de Gardien de l'année a été attribuée à Rowen Williams, qui a signé un exploit en remportant également le titre de meilleur joueur évoluant en Afrique. Ces deux récompenses soulignent une saison exceptionnelle pour le portier, qui a su s'imposer comme un élément clé de son équipe et une référence sur le continent.

Emerse Faé a marqué les esprits en seulement quatre matchs d'exception et une Coupe d'Afrique remportée à Abidjan, ce qui lui a valu le titre d’entraîneur de l’année. La Côte d’Ivoire, sacrée championne d’Afrique, a également décroché logiquement le titre d’équipe masculine de l’année.