Mali : 8 chefs rebelles touaregs tués dans des frappes de drones

Des frappes de drones menées par le régime militaire malien ont tué huit chefs rebelles touaregs dans la ville de Tinzaouatine, dans le nord du pays, a déclaré dimanche un porte-parole des rebelles. C'est la première fois depuis le début de la rébellion en 2012 qu'autant de chefs touaregs sont tués en une seule attaque.

"Plusieurs frappes de drones synchronisées ont martyrisé un chef de l'Azawad le 1er décembre 2024 à Tinzaouatine, près de la frontière algérienne", a déclaré le porte-parole Mohamed Elmaouloud Ramadane dans un communiqué.

L'Azawad est le terme utilisé par les séparatistes pour désigner le nord du Mali. Le communiqué des séparatistes énumère les noms de huit chefs touaregs, dont le plus connu est Fahad Ag Al Mahmoud, secrétaire général du Gatia, un groupe armé touareg.

Plus tard dans la soirée de dimanche, l'état-major général des forces armées maliennes a confirmé la mort des chefs rebelles, qu'il a qualifiés de terroristes, "au cours d'une opération spéciale". La déclaration militaire a été diffusée sur la chaîne de télévision nationale malienne ORTM.

"Il est clair qu'il s'agit d'une perte majeure pour les groupes du nord du Mali, car parmi les victimes se trouvent des chefs importants qui étaient influents dans leurs communautés", a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion marocain. "Toutefois, ce revers ne fera qu'intensifier le sentiment d'hostilité à l'égard de Bamako, et il ne signifie pas que le combat est terminé."

Il a ajouté que "la junte a démontré avec ces frappes aériennes qu'elle n'a pas peur d'utiliser les moyens aériens (drones) qu'elle a acquis chaque fois qu'elle le peut".

L'attaque du régime militaire malien intervient un jour après que les groupes armés du nord ont annoncé leur fusion en une seule entité politico-militaire, désormais appelée Front de libération de l'Azawad. La mission du nouveau groupe est "la libération totale de l'Azawad et la formation de l'Autorité de l'Azawad", a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole des groupes, dans un communiqué de presse daté du 30 novembre.