Kenya : des hôpitaux approvisionnés en médicaments par des drones

Dans le comté de Kisumu, au Kenya, des drones sont utilisés pour acheminer les traitements contre le VIH et les kits de dépistage vers des villages isolés.

Cette cargaison précieuse peut ainsi atteindre les communautés éloignées sans subir les retards liés aux routes endommagées ou aux intempéries. Grâce à ces drones, les traitements arrivent plus rapidement et de manière fiable, même dans des zones difficilement accessibles par voie terrestre, offrant un accès vital aux soins de santé pour les personnes vivant dans ces régions reculées.

Pour les patients vivant avec le VIH, une prise de médicaments constante et ponctuelle est cruciale pour éviter la résistance virale et maintenir la charge virale sous contrôle. Des retards dans la livraison, dus aux infrastructures routières ou aux conditions météorologiques, peuvent en effet compromettre cette régularité. La solution de livraison par drone proposée par Zipline apporte une solution innovante à ce défi. Grâce à cette technologie, les médicaments peuvent être livrés en 15 à 45 minutes seulement, réduisant considérablement les risques liés aux interruptions de traitement. En effet, une prise de 95 % des doses est requise pour que le traitement du VIH soit pleinement efficace , soutient Samuel Sineka, pharmacien et Directeur de partenariat de Zipline.

Depuis 1986, année où le premier cas de sida a été enregistré au Kenya, plus de 2 millions de personnes y ont succombé , selon le conseil kényan de contrôle des syndromes. L’arrivée des drones Zipline marque un tournant majeur dans la lutte contre le VIH/sida dans le pays : les médecins n’ont plus besoin de parcourir de longues distances pour apporter des médicaments et des kits de dépistage

Dans le cadre de l’établissement, nous accueillons habituellement seulement dix à quinze jeunes par an pour des tests de dépistage du VIH et d'autres services. Cependant, lors de ses séances ouvertes, nous pouvons en recevoir entre 40 et 50 en une seule journée, ajoute Rachel Oyugi, psychologue et responsable du conseil et du dépistage du VIH.

Grâce à la technologie des drones, les campagnes de sensibilisation contre les maladies infectieuses touchent désormais davantage les populations des zones rurales, où l'accès aux soins est souvent limité. L'entreprise Zipline prévoit d'étendre ses opérations à travers tout le Kenya, y compris les endroits les plus reculés.