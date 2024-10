Israël : au moins 4 soldats tués dans une attaque de drones du Hezbollah

Au moins quatre soldats ont été tués et une soixantaine d'autres grièvement blessés lors d'une attaque de drone du Hezbollah contre une base militaire dans le centre d'Israël.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière menée par le groupe militant sur le territoire israélien depuis que les FDI ont lancé leur opération terrestre au Liban il y a près de deux semaines.

« C'était une scène difficile. L'impact de la frappe du drone a causé des blessures dues à l'explosion et aux éclats d'obus, des blessures graves. Les blessés ont eu besoin d'un traitement vital et d'une intervention chirurgicale pour arrêter l'hémorragie, d'un traitement médical vital et ont été rapidement évacués vers les hôpitaux », a déclaré Rafi Sheva, secouriste du Magen David Adom.

Le Hezbollah a déclaré que l'attaque près de Binyamina était une riposte aux frappes israéliennes sur Beyrouth qui ont tué 22 personnes jeudi.

Le groupe ajoute avoir également lancé des dizaines de missiles pour occuper les systèmes de défense aérienne israéliens, ce qui a déclenché des sirènes d'alerte aérienne plus au nord, dans la ville de Haïfa.

Idéologiquement aligné sur le groupe militant du Hamas, basé à Gaza, le Hezbollah et a entamé ses tirs sur Israël un jour après le début de la guerre dans l'enclave palestinienne, en octobre de l'année dernière.

Les échanges de tirs quasi-quotidiens entre Israël et le groupe militant libanais ont déplacé des dizaines de milliers de personnes de part et d'autre de la frontière.

Israël a mené des frappes de plus en plus lourdes dans des régions du Liban éloignées de la frontière sud, y compris la capitale Beyrouth, et a lancé une offensive terrestre à la fin du mois de septembre.

On estime à 15 000 le nombre de soldats israéliens opérant au Liban.

Le ministère de la Santé indique que plus de 1 400 personnes ont été tuées au Liban depuis septembre, mais ne précise pas combien d'entre elles étaient des combattants du Hezbollah.

Au moins 58 personnes ont été tuées dans des attaques à la roquette contre Israël, dont près de la moitié étaient des soldats.