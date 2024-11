Maroc : ouverture du 21e Festival international du film de Marrakech

L'un des plus grands festivals du film du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord s'est ouvert vendredi au Maroc, attirant des acteurs et des réalisateurs du monde entier pour présenter 70 films provenant de 32 pays.

Le Festival international du film de Marrakech, qui en est à sa 21e édition, présentera des films en lice pour les Oscars ainsi que des films destinés au grand public. Mais à la différence des grands festivals de Venise, Cannes ou Toronto, il met l'accent sur les réalisateurs émergents et les films du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Parmi les acteurs et les réalisateurs qui participeront aux conversations et aux hommages de cette année figurent Sean Penn, Alfonso Cuaron et David Cronenberg.

Rémi Bonhomme, directeur artistique du festival, a déclaré que ce qui rend le festival unique, c'est sa capacité à attirer des talents au même titre que les plus grands festivals du monde, tout en mettant en lumière les réalisateurs les plus prometteurs du Maroc, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

"Nous accordons beaucoup d'attention aux pays sous-représentés dans le cinéma. Nous soutenons les cinéastes qui ont leur propre voix, qui développent une histoire dans un contexte spécifique, qu'il s'agisse de l'Iran, du Maroc ou des États-Unis. Mais ils ne sont pas obligés d'être la voix de leur pays. Ils doivent avoir la liberté d'exprimer leur vision personnelle", a-t-il ajouté.

Parmi les thèmes abordés dans les films de cette année, M. Bonhomme se réjouit de la présence de la famille. Les cinéastes, dont Mohammad Rasoulof, réalisateur de "The Seed of the Sacred Fig", "explorent l'impact social et politique à travers l'échelle d'une famille", a déclaré Mme Bonhomme.

Le festival s'ouvrira vendredi avec "The Order", un thriller mettant en scène Jude Law et relatant les recherches menées par le FBI pour retrouver le chef d'un groupe suprématiste blanc.

La compétition avec jury comprend 14 premiers ou deuxièmes films. Le jury, composé de neuf personnes, comprend les acteurs Jacob Elordi et Andrew Garfield, ainsi qu'Ali Abbasi, le réalisateur irano-danois de "The Apprentice". Luca Guadagnino, le réalisateur italo-algérien de "Queer", présidera le jury.

Parmi les films en compétition figurent "Across the Sea" de Saïd Hamich, qui raconte l'immigration d'un jeune Marocain à Marseille, et "Under the Volcano" de Damian Kocur, le film polonais en lice pour l'Oscar du meilleur long métrage international.

Le festival, fondé par le roi du Maroc Mohammed VI et présidé par son frère le prince Moulay Rachid, joue un rôle majeur dans la présentation et la promotion des films et des réalisateurs marocains.

Il a rarement hésité à aborder des sujets divers et cette année, il projettera des films marocains sur l'immigration, l'homosexualité, les artistes de bar et les juifs communistes marocains.