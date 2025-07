Réunion du G20 : les pays du Sud plaident pour une réduction des inégalités

Les membres du G20 espèrent parvenir à un consensus afin d'alléger le fardeau de la dette et fournir un meilleur financement aux pays en développement.

Les députés du G20 chargés des finances et des banques centrales se réunissent à Durban, en Afrique du Sud, de lundi à mardi dans un contexte de tensions mondiales croissantes et d'incertitude économique.

Pour l'Afrique du Sud, qui dirige le G20 cette année, il s'agit de veiller à ce que les objectifs de développement durable ne soient pas compromis par les évènements imprévus.

"Notre présidence met fortement l'accent sur le renforcement du rôle du G20, l'apport de solutions concrètes, la promotion d'une architecture financière internationale plus stable, plus efficace et plus résistante, l'amélioration de la viabilité de la dette, la résolution des problèmes de liquidité, le renforcement des banques multilatérales de développement et la garantie du financement du développement", a déclaré Duncan Pieterse, directeur général du Trésor national sud-africain.

Les nations africaines appellent au changement. Les coûts d'emprunt élevés continuent de décourager les investissements et d'étouffer les dépenses publiques dans les domaines de la santé, de l'éducation et des programmes d'infrastructure.

"L'une des choses que nous voulons mettre en lumière lors de cette réunion, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'examiner les symptômes de la dette, mais aussi ses causes, et de fournir plus de pistes que ne l'ont fait nos prédécesseurs pour approfondir les questions de la dette", a ajouté Rashad Cassim, gouverneur adjoint de la Banque de réserve sud-africaine.

Les pays du Sud font également pression pour obtenir des réformes pratiques afin d'alléger le fardeau qui pèse sur les pays en développement, en s'attaquant à un système financier dont beaucoup pensent qu'il perpétue les inégalités.

"Cette architecture financière mondiale est à l'origine de la crise de la dette dans laquelle nous nous trouvons actuellement, de la pauvreté dans laquelle se trouve le monde en développement et de la plupart des défis économiques qui hantent le reste du Sud", observe Redge Nkosi, directeur exécutif de Firstsource Money.

Les tensions commerciales, les conflits et les désaccords sur l'action climatique pourraient mettre à l'épreuve l'unité au cours de ces pourparlers.

Cassim a souligné que les pays pourraient avoir des divergences pays pourraient avoir des divergences notamment sur la question de l’impact des conflits au Moyen-Orient, en Russie et en Ukraine sur l'économie mondiale.

L'Afrique du Sud espère une avancée à Durban. La précédente réunion du G20 Finances, en février, n'avait pas abouti à une déclaration officielle reflétant les positions communes des membres et présentant leurs recommandations politiques.