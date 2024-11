MTV Europe Music Awards 2024 : triomphe pour la Sud-Africaine Tyla

Les MTV Europe Music Awards se sont tenus dimanche à la Co-op Live Arena de Manchester, en Angleterre. La soirée a été marquée par la consécration de plusieurs artistes internationaux, dont la mégastar sud-africaine Tyla, qui a brillé en remportant trois prix prestigieux.

Accompagnée de sa sœur Sidney, Tyla, originaire de Johannesburg, a été récompensée dans les catégories du meilleur Afrobeat, du meilleur R&B et du meilleur artiste africain. Émue, elle a déclaré : « Oh mon Dieu les amis, je n'arrive pas à y croire, tous les nominés sont littéralement incroyables. Ils ont emmené l'Afrobeats si loin. Je suis tellement honoré d'avoir remporté ce prix, c'est de la folie. Je veux juste remercier mon équipe, ma famille, "les Tigres" mes fans d'avoir voté pour moi, merci beaucoup. »

Lors de cette cérémonie, Tyla a interprété son célèbre titre "Water", qui lui avait déjà valu le prix du meilleur clip Afrobeats lors des MTV Video Music Awards en 2023, et de marquer l'histoire en devenant la première femme africaine à recevoir cette prestigieuse distinction.

Dans d'autres catégories, Taylor Swift a également été mise à l'honneur avec trois prix majeurs, notamment meilleure vidéo, meilleur artiste, et meilleure performance live, ainsi que le prix Best Us. Le prix de la meilleure chanson a été attribué à Sabrina Carpenter.