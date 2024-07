USA : la chanteuse sud-africaine Tyla remporte 2 prix aux BET Awards

La cérémonie des BET Awards s'est tenue en grande pompe au Peacock Theater de Los Angeles.

Parmi les grands gagnants de cette cérémonie, la chanteuse Tyla a remporté deux prix : celui du meilleur artiste international, puis celui du meilleur nouvel artiste.

"Je tiens à remercier mes tigres, ma famille, mon équipe, et BET qui a toujours soutenu la culture. C'est un tel privilège d'être ici, je veux dédier ce prix à l'Afrique... je veux dédier ce prix à toutes les stars africaines qui m'ont précédé... et qui n'ont pas eu l'opportunité de recevoir ce que j'ai reçu", a déclaré la jeune artiste.

L’incontournable artiste de la scène du R&B Usher, a reçu le prix du meilleur artiste R&B Pop pour l'ensemble de sa carrière, il a souhaité dans son discours rendre hommage à son père :"Nous n'avons pas souvent l'occasion de dire "papa, j'y suis arrivé", alors cette victoire est pour tous les hommes qui se montrent généreux envers leurs fils, et (c'est aussi) une motivation pour nos futurs jeunes leaders noirs. "

Victoria Monet a remporté le prix BET Her et celui de la vidéo de l'année, la chanteuse de « On My Mama » est bien partie pour un triomphe de plus en 2024.

La chanteuse a souhaité dédicacer ce succès aux danseurs et chorégraphes avec qui elle a collaboré : "Chacun des danseurs qui a participé à ce clip doit comprendre à quel point il est important, à quel point il a le pouvoir de permettre à une chanson de percer et d'avoir du succès."

L’icône du rap des années 90 Lauryn Hill s’est invitée sur scène aux côtés de son fils et de son ancien acolyte Wyclef Jean. L’ancienne chanteuse des Fugees a fait vibrer le public avec des succès planétaires devenus indémodables.

Ce dimanche 30 juin, a également été l'occasion pour Will Smith de dévoiler sur scène son nouveau single baptisé «You Can Make It», près de vingt ans après la sortie de son dernier album, «Lost and Found».