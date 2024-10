Guerre Israël-Hamas : un an après, les Tunisiens marchent encore pour Gaza

Les Tunisiens sont descendus par milliers dans les rues de la capitale pour exprimer leur soutien aux peuples palestiniens et libanais, dans le conflit qui les oppose à Israël.

Ils étaient des milliers de manifestants dans les rues de la capitale tunisienne réunis pour affirmer leur soutien au peuple palestinien. Cette marche s’est tenue le jour du premier anniversaire de l’attaque du 7 octobre marquant le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Munis des drapeaux tunisiens, palestiniens et libanais, les manifestants ont débuté leur marche à Bab El Khadra, avant de se diriger vers l'avenue Habib Bourguiba, à Tunis. Ils scandaient des slogans hostiles à Israël et des messages de soutien à la résistance.

Pour Nour Hamdi, organisateur de la manifestation, “il est important que chaque être humain et chaque citoyen arabe puisse exprimer son mécontentement. Aujourd'hui, les États arabes qui préfèrent se taire et ne laissent même pas leurs citoyens protester”, s'insurge-t-il. Une vision que partagent la plupart des manifestants. Parmi eux, Najia Ajmi, qui a un avis tranché sur l’objectif d’Israël : “Parce qu'ils ont échoué contre la résistance palestinienne et le Hamas, ils détruisent Gaza. Ils tuent des enfants parce qu'ils savent très bien que ces enfants grandiront, tout comme ceux qui étaient enfants en 1948”, affirme-t-elle.

Au cours de la marche, les manifestants ont également lancé un appel au président nouvellement réélu, Kais Saied, pour l’adoption de la "loi dite contre la normalisation". Celle-ci vise à appliquer de lourdes peines aux personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne qui seraient en contact ou en collaboration avec Israël.