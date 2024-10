ONU : la RDC parmi les 5 pays africains au Conseil des droits de l’Homme

La République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu un siège au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies en recueillant 172 voix sur 190 votants.

Ce succès diplomatique, perçu comme une victoire pour les autorités de Kinshasa, intervient alors que le pays est vivement critiqué pour la dégradation de la situation des droits humains.

Le gouvernement congolais considère cette élection comme une opportunité pour améliorer la situation des droits humains dans un pays confronté depuis des années aux violences des groupes armés. La ministre des droits humains, Chantal Shambu Mwavita, a souligné que la RDC pourrait utiliser cette place pour renforcer ses efforts en matière de protection des populations vulnérables.

Cependant, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Human Rights Watch, pointent du doigt les arrestations arbitraires de militants et d'opposants, ainsi que des conditions carcérales désastreuses. En août 2023, le meurtre de 57 personnes à Goma, attribué aux forces de sécurité congolaises, a marqué un tournant inquiétant pour le pays. Les ONG critiquent également la surpopulation carcérale et les violences signalées dans les prisons, notamment à la prison centrale de Makala, à Kinshasa.