HCR : plus de 350 000 réfugiés en Afrique du Nord depuis janvier 2024

Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) dresse son bilan annuel. Malgré une légère baisse, le nombre de migrants prenant la route vers l’Afrique du Nord puis l’Europe reste conséquent.

Selon Sivanka Dhanapala, le directeur du bureau de New York du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 350 000 réfugiés et demandeurs d'asile ont été enregistrés depuis le début de l'année. Parmi eux, “un grand nombre de réfugiés soudanais à la recherche d'une protection en Afrique du Nord”. Le représentant du HCR ajoute "qu’entre janvier et août de cette année, on estime que plus de 134 000 réfugiés et migrants ont quitté l'Afrique du Nord et de l'Ouest par la mer en direction de l'Europe, ce qui représente une baisse de 24 % par rapport à l'année dernière. Alors que les arrivées en Italie ont diminué, le nombre de personnes débarquées dans les pays d'Afrique du Nord a légèrement augmenté, avec près de 33 000 personnes débarquées en Tunisie et plus de 14 000 en Libye”.

Parmi les principales causes de cette migration massive, il y a bien-sûr les conflits armés, mais aussi les catastrophes naturelles, le changement climatiques et d’autres raisons économiques. Afin de ralentir l’arrivée de migrants, de nombreux pays européens ont rétabli les contrôles à leurs frontières.