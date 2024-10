Ouganda : la difficile vie des réfugiés privés d'aide humanitaire

La situation des réfugiés à Rwamwanja, dans le sud-ouest de l’Ouganda, est critique.

Agnès Bulaba fait partie des dizaines de milliers d'entre eux qui doivent se débrouiller seuls pour subvenir aux besoins de leur famille, en raison de la réduction progressive des rations alimentaires. Après seulement trois mois en Ouganda, les réfugiés voient leur aide alimentaire réduite à 60 %, tandis que seuls les nouveaux arrivants bénéficient d’une ASSISTANCE complète. Par conséquent, près de 99 000 personnes manquent cruellement de ressources essentielles.

La situation est devenue bien plus difficile depuis que nous ne recevons plus d'aide. L'argent que nous avions auparavant nous permettait de subvenir aux besoins essentiels, comme la nourriture, le savon, et les vêtements pour nos enfants. Aujourd'hui, sans ce soutien financier, l'espoir nous échappe. Nos enfants errent pieds nus, vêtus de vêtements usés et souffrent de furoncles à cause de la malnutrition explique-t-il.

L'Ouganda abrite plus de 1,7 million réfugiés, ce qui en fait le plus grand pays d'accueil en Afrique. La semaine dernière, Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, s'est rendu dans le pays pour attirer l'attention sur le manque grave de financement auquel fait face l'Ouganda. Officiellement, 8 milliards de dollars seraient nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins des réfugiés dans le pays .

Nous recevons environ 50 milliards de dollars par an pour financer nos activités à travers le monde, mais ce montant est loin d'être suffisant. Il existe de nombreux gaps à combler, et c'est pourquoi nous devons intensifier la mobilisation de l'aide au développement. Les crises ne manquent pas, et elles sont nombreuses : le Soudan, le Liban, Gaza, l'Ukraine, sans oublier la RDC, le Sud-Soudan, la Somalie, parmi tant d'autres. Cette multitude de crises crée une forte concurrence pour ces fonds, qui doivent être répartis entre tant de régions du monde a-t-il rappelé.

Chaque mois, environ 10 000 nouveaux réfugiés arrivent en Ouganda, d'après les chiffres de l'ONU. Si certains fuient la guerre civile au Soudan, la majorité provient du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, où des conflits prolongés et l'insécurité forcent des milliers de personnes à chercher refuge. Ces flux constants exercent une pression supplémentaire sur les ressources limitées du pays.