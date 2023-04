Le spin-off de la série "Bridgerton" s'attaque aux questions raciales

Les acteurs de "Queen Charlotte" ont foulé le tapis rouge lors de la première mondiale du spin-off "Bridgerton" à Londres. Aux côtés de Shonda Rhimes, la scénariste de cette nouvelle série, ils sont revenus sur leur interprétation des rôles de la reine Charlotte et du roi Georges d’Angleterre.

Un retour en arrière sur les traces d’une histoire d’amour naissante.

"La performance de Golda est incroyable dans le rôle de la reine Charlotte dans "Bridgerton" et j'ai vraiment eu envie de savoir comment cette femme est devenue réalité. De plus, nous avons tous ces merveilleux personnages et nous avons vraiment l'occasion de voir une histoire d'amour qui traverse les âges, comme vous le savez, elle a traversé les âges et vous pouvez l'apprécier", a déclaré Shonda Rhimes, scénariste - sur les raisons qui l'ont poussée à créer ce spin-off.

Promise au Roi d’Angleterre contre son gré, Charlotte fini par tomber sous le charme de son imprévisible mari et découvre le quotidien surprenant de la famille royale.

Les acteurs India Ria Amarteifio et Corey Mylchreest, qui interprètent les tourtereaux, jouent leur premier grand rôle à l'écran.

Historiquement, la reine Charlotte est connue comme l'épouse du roi "fou" George III et aurait des ancêtres africains. L'occasion pour les scénaristes d'aborder des thématiques raciales, sous un angle historique.

"Je pense que c'est différent parce que nous sommes - c'est beaucoup plus intime. Nous nous concentrons sur les personnages, nous nous concentrons sur les gens, et les sujets que nous abordons sont beaucoup plus, je pense, pressants pour la société actuelle, jusqu'à, vous savez, la race, et nous les abordons de manière assez directe aussi. Oui, je pense que le public de "Bridgerton" appréciera vraiment la série, mais je pense aussi qu'elle invitera un public différent, ce qui est, vous savez, tout ce que nous voulons, tout ce que nous pouvons souhaiter." a révélé India Ria Amarteifio, actrice interprétant le rôle de la reine Charlotte dans le spin-off de "Bridgerton".

"Queen Charlotte" sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 4 mai.