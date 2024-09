"Never Let Go" : Halle Berry à l'affiche d'un thriller psychologique

L’actrice américaine Halle Berry fait la promotion de son nouveau film « Never Let Go » dans lequel elle interprète le rôle d’une mère qui tente de protéger ses jumeaux du mal qui sévit dans le monde.

La star est également productrice exécutive du film.

« C'est ce qui m'a intéressée. Ce n'est pas seulement un thriller psychologique ou un film d'horreur. Il s'agit en fait du cycle des traumatismes générationnels et du fait que si nous ne guérissons pas, nous les transmettons de génération en génération, et qu'il est douloureux de regarder quelqu'un ou d'être témoin de quelqu'un qui souffre de ce type de traumatisme, d'être enfermé dans ce traumatisme....», a révélé Halle Berry.

Dans le film, Halle Berry voit ce qu'elle croit être une entité maléfique et attache ses fils à des cordes attachées à la maison familiale s'ils sortent afin de les protéger. Percy Daggs IV, 12 ans, et Anthony B. Jenkins, 12 ans, interprètent ses fils, Nolan et Samuel.

« J'aime les défis, et ce qui m'a vraiment attiré dans ce film, c'est quand je l'ai lu. C'est comme si on m'avait envoyé tout le scénario. Je l'ai lu en entier. Je me suis dit qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un thriller. Il ne s'agit pas seulement d'une famille qui essaie de rester à l'écart du mal. Il s'agit plutôt de l'amour de la famille et de la façon dont elle reste dans cette maison bénie, bénie. Ainsi, le mal ne peut pas les atteindre et tout l'amour rend la maison si bénie et sans l'amour, il n'y a pas de maison vraiment bénie. Il n'y a pas de maison vraiment bénie parce qu'ils se détesteraient tous », s'est confié Anthony B. Jenkins, acteur.

« Jouer un rôle sombre et profond. Eh bien, c'est juste. Je trouve la positivité dans ce rôle. Je trouve les bons côtés de mon personnage. Et puis, quand il y a une mauvaise scène, une scène sombre ou une scène triste, j'ai l'aide de mes entraîneurs, de mes professeurs et de Mlle Halle, qui est aussi là pour m'aider. Donc, oui, c'est comme je viens de le dire, c'est tout ce que je retiens. », a expliqué Percy Daggs IV, acteur .

Le film « Never Let Go » a été réalisé par le français Alexandra Anja, membre de la confrérie des réalisateurs de films d’horreur "Splat Pack". Avec ce film, il entre dans une catégorie de films moins gore plus proche du thriller psychologique.