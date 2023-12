USA : l’actrice Halle Berry se lance dans la production

L’actrice américaine Halle Berry ajoute une nouvelle corde à son arc avec sa société de production Halle Holly. Un nouveau challenge pour la star de 57 ans qui a passé la majeure partie de sa vie devant les caméras. Elle est la première et la seule actrice noire à avoir reçu l’Oscar de la meilleure actrice.

"Je suis lauréate d'un Oscar depuis 20 ans et je n'ai pas toujours eu la possibilité de prendre des décisions. Cette récompense ne m'a pas apporté ce qu'elle a apporté à d'autres, disons-le comme ça. Et cela est lié au fait que je suis une femme noire. Cela ne m'a pas fait avancer de la même manière. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir ma société de production a fait bouger les choses parce que je peux maintenant décider des projets que je fais. Je peux, par exemple, trouver un livre que j'aime et dire "Oh, je veux en faire un scénario". Je peux avoir une idée en tête que je suis en train de développer parce que j'ai eu une idée et je peux la transformer en scénario. Je peux maintenant décider avec qui je travaille, avec quels types de producteurs je travaille. Et donc maintenant, je peux créer mes propres opportunités. Et c'est incroyable d'être arrivée à ce stade, d'être encore là, de travailler dans l'industrie de cette manière et de prendre mes propres décisions et de faire mes propres choix. C'est vraiment stimulant", a expliqué l'actrice.

Lors d’une interview en Arabie Saoudite, elle est revenue sur sa carrière et les acteurs qui l’ont marquée.

"Penélope Cruz. Je l'adore. Non, j'ai fait un film avec elle qui s'appelle 'Gothika'. Mais vous savez, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, même si c'est une femme, vous tombez amoureux de la personne qu'elle est. Je l'ai aimée dès que je l'ai rencontrée. Oui, c'est ma préférée. Et l’acteur Billy Bob Thornton. J'ai aussi beaucoup aimé travailler avec Billy Bob. Et c'est un film effrayant que nous avons fait ensemble. Un film qui fait peur. Et il a été gracieux, gentil et respectueux. Vous savez, ce n'était pas facile d'aller aussi loin au cinéma avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais il a été très respectueux, tout comme l’acteur Pierce Brosnan. C'est mon James Bond. Il était pareil", a poursuivi Halle Berry.

Pour son prochain long-métrage, Halle Berry sera à l’affiche d’un film d’action avec Angelina Jolie, un film que les deux actrices, vont également produire via leurs sociétés de production respectives. La date de sortie n’a pas encore été annoncée.