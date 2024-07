JO 2024 : Noor Slaoui 1e cavalière à représenter le Maroc et les pays arabes

À seulement 29 ans, Noor Slaoui incarne l’espoir du Maroc en équitation. Cette prodigieuse cavalière est la première Marocaine et Arabe à se qualifier aux Jeux Olympiques dans la discipline du concours complet.

En 2022 et 2023, elle s’est distinguée en tant que l'une des plus jeunes cavalières dans le classement mondial et a été la pionnière marocaine et arabe à concourir aux Championnats du monde jeunes chevaux.

« Je suis très heureuse et vraiment honorée de représenter le Maroc, l'Afrique et les pays arabes aux Jeux Olympiques. C'est juste un rêve qui devient réalité pour moi », déclare Noor Slaoui.

Ce niveau d’excellence résulte de sept années de pratique intensive, supervisée par des professionnels de ce sport. Noor Slaoui a commencé à monter à cheval dès l'âge de quatre ans. Toutefois, ce n'est qu'à 19 ans qu’elle s’est véritablement lancée dans les compétitions. « C'était très dur au début parce que j'avais très peu d’expérience. J'ai dû réapprendre les règles et m’entraîner avec des cavaliers de haut niveau pour comprendre leurs méthodes », confie-t-elle.

Noor entretient un lien particulier avec son cheval, "Cash in Hand", qui l'accompagnera aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ensemble, ils ont progressé des niveaux les plus bas jusqu'aux plus hauts sommets. « J'ai beaucoup de projets pour mon cheval. Je dois obtenir un résultat de qualification, tout comme les autres participants aux Jeux Olympiques. J’ai encore deux autres préparations à faire, mais je ne vais pas changer ma méthode d'entraînement car elle a bien fonctionné jusqu'à présent. »

Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Noor Slaoui participera au concours complet, également appelé triathlon équestre, qui comprend trois épreuves : le saut d'obstacles, le dressage et le cross-country.