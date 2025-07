USA : les demandes de visas d'athlètes cubains, refusées

Les membres de l’équipe nationale cubaine de volley-ball féminin ont vu leur demande de visa pour entrer aux États-Unis refusées.

12 athlètes, un arbitre et plusieurs entraîneurs cubains ne pourront donc pas participer à un tournoi "Final Four" de la Confédération de volley-ball d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes organisé à Porto Rico.

« Nous nous sommes beaucoup entraînées le matin et l'après-midi ; nous étions déjà concentrées sur la compétition parce qu'elle est juste là. Le fait d'arriver à l'ambassade et de se voir refuser le visa nous affecte beaucoup parce que cette compétition nous donne des points pour améliorer notre classement. C'est quelque chose qui nous affecte vraiment à tous les niveaux de notre préparation. », a déclaré Dayana Martinez, joueuse de volleyball cubaine.

La compétition, qui a lieu du 16 au 21 juillet, fait partie du parcours de qualification pour les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes de 2026 et pour les Championnats du monde de volley-ball.

« Nous avons toujours été en contact avec la Fédération portoricaine de volley-ball et le bureau général de la NORCECA (Confédération de volley-ball). Ils nous ont toujours soutenus et nous disposons même de documents contenant les demandes de collaboration que les deux institutions ont soumises aux départements d'État portoricain et américain afin d'obtenir les visas nécessaires à notre participation. En d'autres termes, ils ont fait tout leur possible pour que notre délégation prenne part à l'événement. », a expliqué Osvaldo Idel Martínez, président de la Fédération cubaine de volley-ball.

Les États-Unis ont ajouté Cuba à la liste des 12 pays soumis à des restrictions d'entrée sur le territoire américain ou ses territoires, qui est entrée en vigueur début juin.

Les États-Unis maintiennent des sanctions contre Cuba depuis plus de six décennies en faisant pression pour un changement de modèle politique qui s'est intensifié sous l'administration Trump.

Dans un message envoyé à l'Associated Press, l'ambassade des États-Unis à Cuba a déclaré que, conformément à ses politiques de confidentialité, elle ne pouvait pas commenter des cas spécifiques, mais que des directives étaient mises en œuvre pour sécuriser les frontières et protéger les communautés et les citoyens américains.

L'équipe nationale cubaine de volley-ball féminin a dominé la dernière décennie du XXe siècle, remportant plusieurs titres aux championnats du monde et aux Jeux olympiques.

Les mesures prises par les États-Unis auront probablement des répercussions sur de nombreux autres athlètes cubains qui comptent sur les compétitions internationales, y compris certaines aux États-Unis, pour se qualifier pour les grands championnats et les Jeux olympiques.