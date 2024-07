Libye : Meloni souhaite plus de coopération sur l'immigration et l'énergie

Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a fait des remarques sur la migration et la crise énergétique lors de sa participation au Forum transméditerranéen sur la migration à Tripoli, en Libye, mercredi.

Mme Meloni a souligné l'importance de la lutte contre la traite des êtres humains.

« Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en utilisant le désespoir des personnes fragiles. Et nous ne pouvons pas le permettre, car ces organisations deviennent très puissantes, mais elles ne se soucient pas des droits de l'homme et des êtres humains ».

La Libye est un itinéraire majeur, bien que mortel, pour les migrants qui tentent d'atteindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée depuis différentes régions d'Afrique.

Les migrants qui atteignent la côte paient pour embarquer sur des bateaux mal équipés et surchargés avant de se lancer dans des voyages en mer risqués.

L'Italie est l'un des principaux points d'arrivée de l'autre côté de la Méditerranée.

Selon les Nations unies, de plus en plus de migrants et de réfugiés africains se dirigent vers le nord, en direction de la Méditerranée et de l'Europe, en traversant des itinéraires périlleux dans le Sahara, où des bandes criminelles les soumettent à l'esclavage, au prélèvement d'organes, au viol, à l'enlèvement contre rançon et à d'autres abus.

Un rapport récemment publié par les agences des Nations unies chargées des réfugiés et des migrations et par le groupe de recherche Mixed Migration Centre estime que les routes terrestres en Afrique sont deux fois plus meurtrières que les voies maritimes à travers la Méditerranée, qui est la route maritime la plus meurtrière pour les migrants dans le monde.

M. Meloni a également fait des commentaires sur la crise énergétique en Europe et a déclaré que l'Europe et l'Afrique devraient renforcer leur coopération dans ce secteur.

« Nous sommes confrontés à de nombreuses crises, mais chaque crise cache aussi une opportunité », a déclaré M. Meloni.

« Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à un problème de sources d'énergie. L'Afrique est.... L'Afrique, c'est l'Afrique du Nord, mais toute l'Afrique est potentiellement un énorme producteur d'énergie pour elle-même, mais aussi pour l'exportation », a-t-elle ajouté.

Parmi les autres participants au forum figurent les premiers ministres de Malte et de Tunisie, ainsi que le commissaire européen Margaritis Schinas.

Le forum est organisé par le premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah, qui dirige le gouvernement basé à Tripoli.