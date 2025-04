Namibie : l'équitation comme thérapie pour les enfants handicapés

Monter à cheval, un loisir - et une forme de thérapie.

Au centre équestre du Bergheim Country Estate non loin de la capitale namibienne Windhoek, la cavalière Susan de Meyer accueille des enfants en situation de handicap pour des cours d'équitation dans le cadre du programme "Enabling through the Horse".

Grâce à ce programme, les enfants apprennent les techniques équestres comme une forme de thérapie qui les aide à développer et à améliorer leurs fonctions cognitives et psychomotrices.

Ces jeunes, âgés de 5 à 15 ans, souffrent de divers handicaps et troubles du développement, dont l'infirmité motrice cérébrale et le syndrome de l'alcoolisme fœtal.

Ancienne enseignante et cavalière, Susan de Meyer explique qu'elle a été inspirée par sa propre expérience avec son fils dyslexique, qui a montré des améliorations importantes lorsqu'il a commencé à pratiquer l'équitation comme passe-temps.

"C'est un immense avantage pour tous les enfants handicapés. L'équitation les aide à s'équilibrer, à avoir une bonne posture pour qu'ils puissent s'asseoir derrière un bureau et faire leurs devoirs pour l'école. Elle les aide également à surmonter leurs difficultés d'élocution. Ils commencent à parler quand ils montent à cheval, parce que le cheval est une extension du corps si on s'y assoit", dit-elle.

Des changements positifs

Chriszell Louw est enseignante à l'école publique Dagbreek pour enfants en situation de handicap. Selon elle, les enfants ont changé de manière positive depuis qu'ils viennent pour les cours d'équitation.

"Les changements que j'ai constatés chez les élèves sont importants. Nous avons une élève qui aime beaucoup parler. Lorsque nous venons ici, elle sait qu'elle doit se calmer et elle s'assoit à sa place. Certains d'entre eux sont plus ouverts, ils sont heureux. Ils avaient peur lorsqu'ils ont commencé l'équitation, mais maintenant ils sont très enthousiastes. S'ils entendent que nous allons voir les chevaux, ils deviennent très impatients", explique-t-elle.

Le programme est soutenu par Richard Frankle, le président de la Fédération équestre de Namibie, l'organe directeur de tous les sports équestres dans le pays.

Selon lui, les premières leçons peuvent parfois susciter plus d'inquiétude chez les parents que chez les jeunes : "J'imagine que les parents, lorsqu'ils pensent à leurs enfants grimpant sur le dos d'un animal assez gros, doivent éprouver un peu de peur, un peu d'inquiétude, et ils se demandent si cela va convenir à leur enfant. Mais cette phase a été très, très vite surmontée dès que les parents, les enseignants et la communauté dans son ensemble ont commencé à voir les avantages presque immédiats de ce programme pour les enfants."