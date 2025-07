Nissan envisage de supprimer 20 000 postes dans le monde

Nissan dans la tourmente. Le constructeur automobile japonais envisage de fermer sept usines et de supprimer 20 000 emplois dans le monde d'ici l'exercice 2027.

Ce plan drastique de redressement annoncé en mai pourrait impacter l'Afrique du Sud où l'entreprise nippone est implantée depuis plus de 60 ans : Ils attendent toujours la confirmation de leurs directeurs mondiaux. Ils nous informeront dès qu'ils seront prêts à nous dire ce qui se passe. Mais de toute évidence, je pense qu'il est absolument clair que Nissan, au niveau mondial, va rationaliser ses opérations. Quant à savoir si l'Afrique du Sud sera directement touchée ou non, je pense que le jury n'a pas encore tranché, Mike Mabasa, PDG de l'Association des constructeurs automobiles d'Afrique du Sud.

En grande difficulté financière, Nissan a dévoilé la Leaf de troisième génération 100 % électrique, mais fait la course loin derrière des marques chinoises, leaders sur ce marché concurrentiel. L'entreprise a abandonné son projet d'usines de batteries au lithium d'un milliard de dollars dans le sud u Japon.

"Toutes les constructeurs automobiles traditionnelles ne se joignent pas à la révolution des Véhicules électriques. Et s'ils ne suivent pas les changements, ils seront perdants. Je veux dire qu'ils perdent tous des ventes en ce moment et que les constructeurs chinois qui sont vraiment dans le coup gagnent du terrain. BYD est aujourd'hui le plus grand constructeur automobile au monde. On n'aurait jamais dit cela il y a quelques années".

Une contre-performance de Nissan s'expliquant notamment par les pertes de rentabilité et à l'essoufflement des ventes sur ses marchés américain et chinois.