Soudan du Sud : la vaste migration de 6 millions d'antilopes en danger

Vues du ciel, elles ondulent à travers le paysage - une rivière d'antilopes traversant les vastes prairies du Sud-Soudan dans ce que les défenseurs de l'environnement considèrent comme la plus grande migration de mammifères terrestres au monde.

La première étude aérienne complète de la faune du pays, publiée mardi 25 juin, a révélé la présence d'environ six millions d'antilopes.

L'enquête a été menée pendant deux semaines l'année dernière dans deux parcs nationaux et des zones voisines.

Elle s'est appuyée sur des observateurs à bord d'avions, sur l'analyse de près de 60 000 photos et sur le suivi de plus d'une centaine d'animaux munis d'un collier, sur une superficie d'environ 120 000 kilomètres carrés.

L'estimation de l'organisation à but non-lucratif African Parks, qui a mené les travaux en collaboration avec le gouvernement du Sud-Soudan, dépasse de loin les chiffres concernant d'autres grands troupeaux migrateurs, tels que les 1,36 million de gnous recensés l'année dernière dans la région du Serengeti, à cheval sur la Tanzanie et le Kenya.

Mais ils mettent en garde contre la menace croissante que fait peser sur les animaux le braconnage commercial, dans un pays où les armes sont légion et où les forces de l'ordre sont inexistantes.

"Le Sud-Soudan représente la plus grande migration de grands mammifères au monde, à ce stade", déclare Larry McGillewie, un pilote travaillant pour African Parks.

"Il s'agit d'une grande migration qui doit être protégée.

La migration s'étend de l'est du Nil, dans les parcs nationaux de Badingilo et de Boma, jusqu'à l'Éthiopie voisine - une zone à peu près aussi grande que l'État américain de Géorgie.

Elle comprend quatre antilopes principales, le kob à oreilles blanches - dont il existe environ 5 millions d'individus - le tiang, la gazelle de Mongalla et le cobaye de Bohor.

L'étude indique que certains animaux ont augmenté depuis une étude plus limitée réalisée en 2010, notamment le kob à oreilles blanches.

Mais elle décrit un déclin "catastrophique" de la plupart des espèces non migratrices au cours des 40 dernières années, comme l'hippopotame, l'éléphant et le phacochère.

Les journalistes de l'Associated Press qui ont survolé l'étonnante migration de milliers d'antilopes ont vu peu de girafes et pas d'éléphants, de lions ou de guépards.

La protection des animaux sur un terrain aussi vaste est un véritable défi.

Ces dernières années, de nouvelles routes ont facilité l'accès des populations aux marchés, ce qui a favorisé le braconnage.

Des années d'inondations ont entraîné de mauvaises récoltes qui n'ont laissé à certaines personnes d'autre choix que de chasser pour se nourrir.

African Parks estime que quelque 30 000 animaux ont été tués chaque mois entre mars et mai de cette année.

"Nous tuons les animaux parce que les récoltes ont été mauvaises", explique Wilson Ubaa, un habitant du comté de Lafon.

"Nous ne les tuons pas lorsque les récoltes sont bonnes.

Le gouvernement n'a pas fait de la protection de la faune une priorité.

Moins d'un pour cent de son budget actuel est alloué au ministère de la faune et de la flore, qui a déclaré qu'il disposait de peu de voitures pour déplacer les gardes forestiers afin de protéger les animaux.

Les villageois nichés à l'intérieur et autour des parcs ont déclaré à l'AP qu'ils chassaient principalement pour nourrir leurs familles ou pour faire du troc.

Une route nouvellement asphaltée entre Juba et Bor - l'épicentre du commerce illégal de viande de brousse - a permis aux camions de transporter plus facilement de grandes quantités d'animaux.

Bor est située le long du Nil, à environ 45 kilomètres du parc de Badingilo. Pendant la saison sèche, les animaux qui s'approchent de la ville pour s'abreuver sont susceptibles d'être tués.

Des fonctionnaires du ministère de la faune de Bor ont déclaré à AP que le nombre d'animaux tués avait doublé au cours des deux dernières années.

Même lorsque les personnes impliquées dans cette industrie sont prises en flagrant délit, les conséquences peuvent être mineures.

Il y a quelques années, lorsque les gardes forestiers sont venus arrêter la vendeuse d'animaux Lina Garang, elle dit qu'ils l'ont laissée partir, lui disant plutôt de mener ses affaires plus discrètement.

Lina Garang, 38 ans, explique que la concurrence n'a fait que croître, avec l'ouverture de 15 nouvelles boutiques d'achat et de vente d'animaux le long de sa bande.

"La concurrence est rude et il y a beaucoup de vendeurs de viande", dit-elle.

"Je n'ai plus rien, mon commerce s'est effondré. Comment allons-nous nourrir les enfants ?

Le problème vient en partie du fait qu'il n'existe pas de plan national de gestion des terres, si bien que les routes et les infrastructures sont construites sans qu'il y ait eu de discussions préalables sur l'endroit le plus approprié.

Le gouvernement a également attribué à une société sud-africaine une concession pétrolière au milieu de Badingilo, qui s'étend sur près de 90 % du parc.

African Parks tente de concilier la modernisation du pays avec la préservation de la faune et de la flore.

L'organisation a été critiquée par le passé pour ne pas s'être suffisamment engagée auprès des communautés et pour avoir adopté une approche trop militarisée dans certaines des quelque deux douzaines de zones qu'elle gère en Afrique.

Le groupe affirme que sa stratégie de base au Sud-Soudan est axée sur les relations avec les communautés et sur l'alignement des avantages de la faune et du développement économique.

L'un des projets consiste à créer des réserves foncières gérées par les communautés locales, avec l'aide des autorités nationales.

Entre-temps, African Parks a mis en place de petits centres dans plusieurs villages isolés et diffuse des messages sur les pratiques durables, comme le fait de ne pas tuer les femelles ou les bébés animaux.

"Le message actuel est le suivant : la chasse n'est pas mauvaise, c'est le message que nous utilisions auparavant, mais trop de chasse est mauvaise, car elle détruira toutes les espèces", explique David Liwaya, un responsable du site Lafon qui travaille pour African Parks.

"Nous devons les impliquer lentement, pour qu'ils comprennent la conservation à travers cette approche.

Les espoirs de tourisme autour des animaux risquent de prendre du temps.

Pour l'instant, il n'y a pas d'hôtels ni de routes pour accueillir les gens à proximité des parcs, et la seule option est de proposer des voyages haut de gamme à ce qu'un responsable d'une société de tourisme a qualifié de public "à haut risque".

Il y a des combats entre tribus et des attaques d'hommes armés dans la région. Des pilotes ont déclaré à AP qu'on leur avait tiré dessus alors qu'ils survolaient la région.

Les habitants qui tentent de protéger la faune et la flore disent qu'il est difficile de changer la mentalité des gens.

Dans le village isolé d'Otallo, à la frontière avec l'Éthiopie, les jeunes hommes ont commencé à acheter des motos.

Ce qui était un voyage à pied d'une journée entière pour traverser la frontière afin de vendre des animaux ne prend plus que cinq heures, ce qui leur permet de doubler le nombre d'animaux qu'ils emmènent et de faire plusieurs voyages.

L'un d'entre eux, Charo Ochogi, dit qu'il préférerait faire autre chose, mais il n'y a pas beaucoup d'options et il ne craint pas que les animaux disparaissent.

"Ici, dans ce village, j'ai une moto et j'ai l'intention de transporter de la viande de brousse pour des activités commerciales et d'autres activités essentielles", explique-t-il.

La migration est déjà présentée comme un motif de fierté nationale par un pays qui tente de dépasser son passé marqué par les conflits.

Des panneaux d'affichage sur la migration ont récemment été installés dans la capitale, Juba, et le gouvernement espère que les animaux deviendront un jour un pôle d'attraction pour les touristes, explique Peter Alberto, sous-secrétaire au ministère de la conservation de la faune et du tourisme :

"Nous ferons de notre mieux pour montrer au monde entier que nous faisons au moins de notre mieux pour faire connaître la faune du Sud-Soudan au reste du monde".

Le Sud-Soudan compte six parcs nationaux et une douzaine de réserves de chasse couvrant plus de 13 % du territoire.